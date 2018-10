IRC: majoração de 20% à dedução máxima prevista para quem investir no interior

Na lista de novos benefícios fiscais (a maioria é no âmbito dos Planos de Poupança Florestal), está a valorização do interior. Nesse sentido o Governo introduz no Orçamento do próximo ano uma majoração de 20% à dedução máxima prevista, para quem investir no interior.

O documento do OE para 2019 refere que “fica ainda o Governo autorizado a criar um regime de benefícios fiscais no âmbito do Programa de Valorização do Interior, aplicável a sujeitos passivos de IRC em função dos gastos resultantes da criação de postos de trabalho nos territórios do interior”.

O sentido e a extensão das alterações a introduzir, “nos termos da autorização legislativa”, passam por “aditar ao Estatuto dos Benefícios Fiscais uma norma que estabeleça uma dedução à coleta em sede de IRC”; e por “consagrar a dedução à coleta, nos termos do n.º 2 do artigo 90.º do Código do IRC [procedimento e forma de liquidação do IRC], correspondente a 20% dos gastos do período incorridos com a criação de postos de trabalho nas áreas territoriais referidas no número anterior, tendo como limite máximo a coleta do período de tributação”.

Esta é mais uma medida para tentar dinamizar o interior do país. Recorde-se que, neste verão, o governo já anunciara a criação de um fundo de apoio a investimento no Interior, no valor de 1.700 milhões de euros, no âmbito do Portugal 2020.

O Governo salvaguarda que a autorização legislativa para criar um regime de benefícios fiscais no âmbito

do Programa de Valorização do Interior é concretizada pelo Governo após a aprovação da União Europeia para alargar o regime de auxílios de base regional “nos termos do Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comissão, de 16 de junho”.