Irlanda fecha escolas e estabelecimentos públicos após primeira morte causada pelo Covid-19

Escolas, universidades, creches e estabelecimentos públicos e culturais vão encerrar na República da Irlanda depois de o país ter declarado a primeira morte devido ao novo coronavírus (Covid-19) e à confirmação da existência de 43 casos positivos no país.

O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, afirmou que estas medidas entram esta tarde em vigor até ao próximo dia 29 de março, cumprindo uma quarentena de 17 dias. O chefe do executivo assumiu ainda que o gabinete iria reunir esta tarde e informar a Irlanda do Norte e o Reino Unido sobre a forma como iriam proceder perante este surto.

Além disso, deu conta de que as reuniões dentro de portas com mais de 100 pessoas e as reuniões fora de portas com mais de 500 pessoas deveriam ser canceladas. Por sua vez, o vice-primeiro-ministro, Simon Coveney, disse que os aeroportos e os portos iriam permanecer abertos e em funcionamento.

O trabalho remoto, já efetuado em alguns países, vai ser aplicado na República da Irlanda, sendo que as empresas que o possam fazer devem começar a preparar os trabalhadores. As lojas vão permanecer abertas e os transportes públicos vão continuar em funcionamento.

So, from 6pm today, the following measures are being put in place. They will stay in place until March 29th.

Schools, colleges, and childcare facilities will close from tomorrow. Where possible, teaching will be done on-line or remotely. Cultural institutions will close.

— Leo Varadkar (@LeoVaradkar) March 12, 2020