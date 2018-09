IRS: Retenção na fonte vai separar salário e trabalho extraordinário

O Governo estará a planear alterar a aplicação da retenção na fonte do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) para trabalhadores que recebam o salário e rendimentos referentes a trabalho suplementar, o que poderá dizer respeito a horas extraordinários ou feriados, segundo confirmaram fontes da concertação social ao Dinheiro Vivo.

As taxas aplicadas à retenção na fonte são referentes à totalidade do rendimento, ao contrário do que acontece com os escalões do IRS que são progressivos. O que acontece é que uma diferença de, por exemplo, um euro pode levar a que o trabalhador suba de escalão e pague mais impostos.

A proposta de alteração apresentada pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, aos parceiros sociais tem como objetivo evitar que tal aconteça. O que não se sabe ainda é se os rendimentos do trabalho suplementar serão tributados de forma independente do salário ou se a retenção na fonte passará a ser feita com base numa média do rendimento mensal, segundo escreve o Dinheiro Vivo.