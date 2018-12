Isabel II recomenda respeito pelas opiniões diferentes

A rainha de Inglaterra, Isabel II, recomendou esta segunda-feira, na mensagem natalícia, “respeito” pelas opiniões diferentes para facilitar o “entendimento”, o que os media britânicos interpretam como uma chamada de atenção para as profundas divisões na reta final do Brexit.

Este é um dos excertos da mensagem de natal de Isabel II avançados pelos media no Reino Unido e que as cadeias de televisão emitirão na terça-feira de manhã. “Mesmo perante as diferenças mais profundas, tratar-se com respeito e como ser humano, é sempre o primeiro passo para um maior entendimento”, ressalta a chefe de Estado.

A rainha, que é sempre neutral em assuntos políticos, passará o Natal com a família na residência de Sandringham, localizada no condado de Norfolk, sudoeste de Inglaterra.

Isabel II sublinhará também que a mensagem cristã de “paz na terra e boa vontade para todos” é “mais necessária do que nunca”.