ISEG conquista nova acreditação e sobe no ranking de melhores escolas de gestão do mundo

O ISEG – Lisbon School of Economics & Management integra a partir de hoje, 26 de novembro, o grupo de escolas de gestão acreditadas pela Association to Advance Collegiate Schools of Buniness (AACSB), fez saber a instituição.

A faculdade portuguesa passa a pertencer a um grupo restrito de escolas. A nível mundial, num universo de cerca de 16 mil escolas de gestão, apenas 831 são acreditadas pela AACSB, em 54 países, cerca de 5%. Esta acreditação da AACSB é uma das mais ambicionadas e das mais exigentes, salienta o comunicado do ISEG.

Com esta acreditação, ”a AACSB coloca o ISEG no ranking das melhores escolas de gestão do mundo e comprova que a mais antiga escola de economia e gestão em Portugal se destaca pela excelência da sua oferta formativa, da inovação e da sua abordagem de ensino centrada no aluno e no seu impacto na sociedade”.