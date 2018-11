“Temos muito para fazer em diferentes frentes. Uma das frentes é a internacionalização do ISEG.” Clara Raposo, recentemente eleita presidente da escola de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, primeira mulher a ocupar o cargo em 107 anos da instituição, elogia o trabalho feito pelos seus antecessores, mas eleva a fasquia: “Queremos ter uma maior afirmação internacional”.

A estratégia para atingir semelhante desiderato assenta basicamente em três pilares: Reforçar as licenciaturas de duplo grau, apostar no uso da língua inglesa e aumentar as parcerias com escolas de renome.

O ganho das licenciaturas de duplo grau é evidente: “Permitem-nos ter bons parceiros internacionais, que nos tornam conhecidos noutras partes do mundo”. Nesta área, o pontapé de saída foi dado, já, este ano, com o estabelecimento de uma parceria entre o ISEG e a Universidade de Kozminski, a escola de negócios da Polónia melhor posicionada nos rankings internacionais do setor.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.