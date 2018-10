ISEG prevê crescimento de 2,3% no terceiro trimestre

A síntese de conjuntura de outubro do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) prevê um crescimento homólogo de 2,3% no terceiro trimestre do ano, mantendo a previsão para o crescimento do PIB no intervalo de 2,2% a 2,5% na totalidade do ano, segundo o boletim divulgado pela instituição esta quinta-feira, 25 de outubro.

O grupo de análise económica sinaliza ainda que no terceiro trimestre os níveis de confiança se mantiveram elevados nos setores empresariais, não tendo subido, ainda que tenham descido entre os consumidores.

“Em setembro, o indicador de clima económico do Instituto Nacional de Estatística (ICLIMA.S, INE) desceu ligeiramente depois de ter estabilizado, em máximos (do período coberto no gráfico 1, 2007-2018), em agosto”, explica a síntese, acrescentando que “o nível de setembro (que corresponde à média do 3º trimestre) é igual ao de junho (média no segundo trimestre)”.

Já o indicador de sentimento económico do Eurostat voltou a descer “embora mantenha um nível relativamente alto”. O grupo de análise económica identifica o comportamento do indicador de confiança dos consumidores como a principal razão para discrepâncias entre os dois indicadores.