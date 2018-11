ISEG revê em baixa crescimento da economia para 2,1% a 2,3%

A síntese de conjuntura de novembro do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no intervalo de 2,1% a 2,3% na totalidade do ano, revendo em baixa as estimativas de outubro, que apontavam para um crescimento de 2,2% a 2,5%. Segundo o boletim divulgado pela instituição esta terça-feira, dia 27, o crescimento homólogo do PIB até ao terceiro trimestre irá refletir-se numa desaceleração ligeira da economia.

Os economistas do ISEG salientam a estimativa rápida do INE, na qual o PIB português cresceu no terceiro trimestre em volume, 2,1% em termos homólogos e 0,3% em relação ao trimestre anterior. “Estes valores mostram uma desaceleração do crescimento quer em termos homólogos (de 2,4% para 2,1%) quer em termos trimestrais (de 0,6% para o,3%)”, explicam, sublinhando que o valor anunciado pelo INE “confirma a esperada tendência de desaceleração, mas esta foi mais intensa do que o antecipado no relatório de outubro”.

“Com a informação disponível, sobretudo tendo em conta o contexto internacional de generalizada desaceleração do crescimento económico, afigura-se mais provável a tendência para uma desaceleração ligeira do crescimento homólogo em Portugal”, salientam. O grupo de análise económica do ISEG destaca que os números revelados pelo INE identificam no terceiro trimestre registou uma desaceleração do consumo privado, um crescimento ligeiramente mais acentuado do investimento e um contributo negativo da procura externa líquida igual ao dos trimestres anteriores.

Indicador de tendência global desacelera

O grupo de análise económica do ISEG identifica ainda que o indicador de tendência da atividade global (IZ) registou uma tendência decrescente, “dando sinais de desaceleração do crescimento real do PIB”.

“Esta desaceleração do crescimento foi mais pronunciada em meados do ano anterior (de 3,1% para 2,5%) e mais suave desde então (de 2,5% para 2,1%). No mês de setembro este indicador de atividade, influenciado pelo impulso recebido do indicador da construção e pela menor queda da produção industrial, inverteu ligeiramente. Este movimento pode vir a significar um nível de atividade global mais sustentado, mas é cedo para ser muito conclusivo”, referem.

Já sobre o quarto trimestre, os economistas do ISEG consideram que “a informação quantitativa é escassa e não permite extrapolações fundamentadas sobre a evolução do conjunto da economia”. “Com base na informação disponível, e tendo em conta a desaceleração prevista para o crescimento da UE, o que se afigura mais provável é a tendência de desaceleração ligeira, que não exclui pequenas oscilações ou estabilização. Mas, no que respeita ao quarto trimestre o crescimento pode vir a ser favorecido pela ocorrência de mais três dias úteis em termos homólogos”, identificam.