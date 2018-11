Israel afirma-se ao lado da Arábia Saudita porque o Irão é a verdadeira ameaça

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, colocou-se ao lado das autoridades da Arábia Saudita a propósito co ‘caso Jamal Khashoggi’, por considerar que, apesar o assassinato do jornalista ser um “caso horrendo”, o Irão é um problema maior e os sauditas são a garantia de Teerão continuará sob o efeito das pressões internacionais.

“O que aconteceu no consulado de Istambul foi horrível e deve ser devidamente tratado. No entanto, ao mesmo tempo, é muito importante para a estabilidade do mundo e da região que a Arábia Saudita permaneça estável”, Disse Netanyahu, citado pelos jornais do país, à matgem de uma reunião com os líderes da Bulgária, Roménia, Sérvia e Grécia que decorreu na cidade búlgara de Varna.

“Acho que é preciso encontrar um caminho para alcançar os dois objetivos. Porque o problema maior é o Irão e temos que garantir que Teerão não continue as atividades que vem a fazer nas últimas semanas na Europa”, continuou Netanyahu.

“Ajudámos a descobrir dois ataques terroristas – um em Paris e outro em Copenhague, organizado pelo serviço secreto iraniano”, disse Netanyahu. O Irão, segundo Israel, planeou um ataque na Dinamarca em outubro, tendo como alvo o chefe da filial dinamarquesa de uma organização iraniana conhecida como Movimento de Luta Árabe pela Libertação de Ahvaz.

“Bloquear o Irão está na nossa agenda de segurança, não apenas por Israel, mas também pela Europa e pelo mundo”, disse Netanyahu. Yuval Steinitz, membro do gabinete de segurança de Netanyahu, fez declarações semelhantes quando considerou o assassinato de Khashoggi “desprezível”, mas disse que cooperar com Riad contra seu inimigo comum, o Irão, era a prioridade de Israel.

Steinitz afirmou que “temos uma ameaça que pode tornar-se uma ameaça à existência: a ameaça de um Irão nuclear, a ameaça do terror, a ameaça de se espalhar pela Síria e pelo Líbano. E os países árabes, incluindo a Arábia Saudita, são nossos aliados contra a ameaça nuclear iraniana”.

A cimeira de Varna contou com a presença do presidente sérvio Aleksandar Vuci, do primeiro-ministro grego Alexis Tsipras, da primeira-ministra da Roménia Viorica Dancila, e do primeiro-ministro búlgaro Boyko Borissov e foi a primeira vez que um membro de outro país foi convidado a estar presente.

Comentando o assunto, Netanyahu disse que o convite permite antever que aqueles países vão melhorar a disposição com que olham para as questões israelitas em sede da ONU e da política externa da União Europeia.

Netanyahu disse na cimeira que Israel está a proteger ativamente a Europa ao impedir dezenas de ataques terroristas no seu solo e pediu à primeira-ministro romena, cujo país assumirá no próximo semestre a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, para mudar a posição da União em relação a Israel.N