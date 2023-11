“Precisamos de um horizonte político que vise a solução de dois Estados. Este objetivo só pode ser alcançado através do diálogo”, vincou Josep Borrell.

13 Novembro 2023, 12h01

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE) desloca-se, esta semana, a Israel e Palestina, e a outros países do Médio Oriente, para discutir o acesso à ajuda humanitária na Faixa de Gaza e a solução de dois Estados.

“Deslocar-me-ei esta semana a Israel, à Palestina, ao Barém, à Arábia Saudita, ao Qatar e à Jordânia para debater o acesso e a assistência humanitária e questões políticas com os líderes regionais”, anunciou o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, numa publicação na rede social Twitter.

“Precisamos de um horizonte político que vise a solução de dois Estados. Este objetivo só pode ser alcançado através do diálogo”, vincou Josep Borrell.

O anúncio foi feito depois de, esta manhã, o chefe da diplomacia da UE ter pedido contenção a Israel na Faixa de Gaza, após o apelo europeu para pausas humanitárias imediatas, condenando também o movimento islamita Hamas por usar civis como “escudos humanos”.

“Pedimos a Israel que mostre a máxima contenção para salvar vidas civis. Condenamos a utilização pelo Hamas de pessoas e hospitais como escudos [humanos]”, disse Josep Borrell, em Bruxelas.

Falando à chegada à reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, o responsável acrescentou que os 27 também manifestam “preocupação com a terrível situação dos hospitais que estão a ser fortemente afetados pelos bombardeamentos”.

Isto dias depois de a Casa Branca ter anunciado que Telavive concordou com pausas humanitárias diárias de quatro horas nos seus ataques no norte da Faixa de Gaza.

No domingo, numa declaração em nome dos 27 chefes da diplomacia da União, Josep Borrell assinalou que a UE “está seriamente preocupada com o agravamento da crise humanitária em Gaza”.

“A UE associa-se aos apelos a pausas imediatas nas hostilidades e à criação de corredores humanitários, nomeadamente através de uma maior capacidade nos postos fronteiriços e de uma rota marítima específica, para que a ajuda humanitária possa chegar em segurança à população de Gaza”, exortou o Alto Representante da União na declaração.

Hoje, na chegada ao Conselho de Negócios Estrangeiros, Josep Borrell admitiu que “tem sido difícil” alcançar uma voz a 27 sobre o conflito entre Israel e o Hamas, nomeadamente “depois da votação nas Nações Unidas, em que os países [europeus] votaram de formas diferentes”.

“Gaza precisa de mais ajuda de todos os pontos de vista – água, combustível, alimentos. Esta ajuda está disponível, está na fronteira, à espera de entrar”, vincou.

Os chefes da diplomacia da UE reúnem-se hoje para discutir a guerra da Ucrânia causada pela invasão russa e o conflito entre Israel e Hamas.

Portugal estará representado na reunião pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

Em 07 de outubro, o Hamas – classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel – efetuou um ataque de dimensões sem precedentes a território israelita, fazendo mais de 1.400 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns, que mantém em cativeiro na Faixa de Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas, que já entrou no 38.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza mais de 11.000 mortos, cerca de 28.000 feridos, cerca de 2.500 desaparecidos, na maioria civis, e cerca de 1,5 milhões de deslocados, segundo as autoridades locais.