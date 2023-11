A recusa em abrir canais de ajuda humanitária e a forma como a intervenção armada está a custar uma hecatombe de vidas palestinianas está a deixar o primeiro-ministro israelita sem suporte. Uma conferência sobre ajuda humanitária a Gaza, realizada em Paris, não teve presença de um representante israelita.

10 Novembro 2023, 19h00

Talvez o dia 10 de março deste ano seja um dos momentos-chave: nessa sexta-feira, o Irão e a Arábia Saudita anunciaram ter aceitado, com mediação da China, empreender esforços para o estabelecimento de relações diplomáticas. Meio ano depois, a mais recente cimeira dos BRICS tornava claro e não apenas uma suspeita que a geoestratégia global estava a mudar. Desde então, o Médio Oriente já não é o mesmo de há uns anos – e talvez o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que regressou à esfera do poder apenas em dezembro passado, não se tenha apercebido. Mas podia ter lido os sinais: o presidente norte-americano, Joe Biden, não teve agenda, vontade ou vagar de ir cumprimentar o regressado primeiro-ministro ou de o convidar para a Casa Branca – o que em pouco tempo passou a ser um facto político.

Esta quinta-feira, facto que seria impensável até há bem pouco, o mesmo presidente Joe Biden repreendeu publicamente Netanyahu: o presidente dos Estados Unidos disse que pediu Netanyahu que concordasse com uma pausa humanitária de três dias nos combates em Gaza e mostrou-se admirado por ainda não ter tido uma resposta positiva: “Está a demorar um pouco mais do que eu esperava”, citam os jornais norte-americanos e israelitas, dando nota da estranheza da situação. Biden esclarece mais uma vez que está a pedir uma “pausa humanitária” e “um cessar-fogo mais permanente”, que Washington diz que beneficiaria o Hamas.

Biden mantém-se assim irredutível na sua forma de abordagem à crise no Médio Oriente, sugerindo estar pouco disponível para dizer ‘sim’ a qualquer decisão que emane do gabinete de crise formado depois de 7 de outubro. E disse ‘não’ nomeadamente um ataque de proporções desajustadas a Gaza – que de qualquer forma já aconteceu – à supressão do envio para o enclave das condições mínimas de sobrevivência (água, eletricidade, petróleo, medicamentos e alimentação), e à intenção de Israel se reapossar da Faixa de Gaza como território sob sua jurisdição.

