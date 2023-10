Israel. Netanyahu reúne-se com famílias de sequestrados em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está reunido com as famílias das 229 pessoas sequestradas pelo grupo islamita palestiniano Hamas no ataque contra Israel no passado dia 07, informou este sábado o seu gabinete, num comunicado.

Ronen Zvulun /Reuters

28 Outubro 2023, 18h02