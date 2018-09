Israel volta a acusar o Irão de ter plano nuclear secreto

Ler mais

Munido de fotos como elemento de prova, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, voltou a acusar o Irão de manter no ativo o programa para desenvolver a arma atómicas e exigiu uma vistoria em ordem à Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), que repetidamente tem desmentido as acusações.

Em plena assembleia da ONU – e secundando acusações idênticas que dois dias antes o presidente dos Estados Unidos tinha deixado – Netanyahu reforçou com as fotos as revelações que já tinha avançado em maio passado. “O Irão não abandonou o seu objetivo de desenvolver armas nucleares”, disse Netanyahu.

O prédio onde tudo está escondido, segundo disse, parece inofensivo e está localizado no centro de Teerão, a capital. “Mas Israel sabe o que o Irão está a fazer e fará o que tiver que fazer para se defender”, numa ameaça que também já antes tinha proferido. Netanyahu disse que o Irão conseguiu armazenar até 300 quilos de material radioativo naquele prédio de aspeto inofensivo.

O primeiro-ministro israelita lamentou que a AIEA não tenha realizado nenhum tipo de inspeção depois das provas que deu a conhecer há quatro meses atrás. “Desde então, o Irão esteve muito ativo”, afirmou, para exigir que a agência inspecione o local “imediatamente, antes de ser esvaziado e o material dispersado para ocultar provas”.

Netaniahu deu os parabéns a Donald Trump por os Estados Unidos se terem afastar do acordo nuclear e reativado as sanções económicas, porque isso impedirá que o programa seja reativado. “Garanto-lhes que isso não vai acontecer”, disse: “o que o Irão esconde, Israel vai encontrar”.

Netanyahu estendeu as críticas à União Europeia, acusando o agregado de ajudar financeiramente o Irão e garantiu que o acordo nuclear não diminuiu, “pelo contrário”, o perigo de uma guerra.

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, que interveio na ONU um dia antes de Netanyahu, endereçara uma mensagem a Donald Trump, a quem questionou como podia querer manter-se mediador do conflito entre as duas nações após reconhecer Jerusalém como capital de Israel.

“Jerusalém não está à venda”, disse Abbas, deixando claro que o apoio económico e a assistência humanitária não podem substituir a solução política para o conflito no Oriente Médio. “Os direitos do povo palestino não são para serem negociados”, disse.

O líder palestiniano também exigiu que a ONU repudie a lei do Estado-nação “aprovada por Israel”, que descreveu como racista, “fazendo lembrar o apartheid na África do Sul”. Netanyahu teve oportunidade de rejeitar essas críticas, que descreveu como “vergonhosas”. “É por isto que a paz não é alcançada, é o anti-semitismo de sempre com um novo rosto”, lamentou.