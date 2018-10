Israelitas da Selina abrem primeiro hotel europeu no Porto

A cadeia internacional Selina acaba de assinalar a sua entrada na Europa com a abertura do Selina Porto, um ‘boutique’ hotel com amplo espaço de coworking, food&beverage, wellness e ofertas recreativas, tudo bem no centro da Baixa da cidade.

Localizado na Rua das Oliveiras, Selina Porto conta com 190 camas e mais de 50 quartos, divididos entre dormitórios (com quatro, seis e oito camas) e quartos privados de três categorias distintas: Standard, Deluxe e Unique, segundo afirma a empresa. A propriedade representa um investimento de mais de 11 milhões de euros, “incluindo a compra do prédio, renovações, arte e design com curadoria local e uma completa programação e leque de experiências disponíveis para os hóspedes”.

“A pensar nos Nómadas Digitais que viajam e trabalham remotamente, nos viajantes de longa duração e na comunidade local, o Selina dispõe de amplos espaços comuns com o objetivo de potenciar um ambiente dinâmico e interativo, incluindo cozinha, sala de cinema, bar/lounge e um amplo jardim interior”.

O jardim vai ser um espaço para eventos que pretende reunir viajantes com a comunidade local. A agenda cultural vai incluir concertos ao vivo, exposições de arte, talks, jantares temáticos, performances de DJ’s, entre outras.

A propriedade apresenta dois conceitos de “food and beverage”: a cafetaria, com menus de pequeno-almoço e uma food truck no jardim, com uma carta de tacos com sabores e ingredientes tipicamente portugueses, com o lema: “South America meets Portugal”.

Rafael Museri (o israelita que é Selina Cofounder & CEO) afirma: “Estamos muito satisfeitos com a abertura do nosso primeiro hotel na Europa no Porto. A opção de iniciar a nossa expansão europeia em Portugal foi natural, uma vez que é um país cheio de vida, com locais maravilhosos. O Porto é uma cidade encantadora, conhecida pela sua arquitetura, gastronomia e pelas pessoas calorosas que sabem como receber e que partilham um espírito de comunidade. O conceito de Selina é o mesmo: criar conexões fortes e proporcionar experiências culturais para a nossa comunidade global. Esperamos que as áreas comuns de Selina se tornem um ponto de encontro não apenas para os nossos hóspedes, mas também para a comunidade local. Estes espaços serão um ótimo lugar para trocar ideias e experiências com viajantes dos mais variados países do mundo.”

Nos próximos quatro anos, Selina planeia abrir mais de 20 hotéis em Portugal, num projeto que poderá chegar aos 250 milhões de euros. Em 2022, Selina terá cerca de 7500 camas em Portugal e está atualmente no processo de explorar o mercado para encontrar espaços em Lisboa, Albufeira, Cascais, Comporta, Ericeira, Lagos, Douro, Açores, Vila Nova de Mil Fontes e Peniche. Selina fará parcerias com grupos imobiliários para adquirir mais da metade das propriedades.

Fundada em 2015, Selina opera atualmente em 29 destinos em oito países da América Central e do Sul (Panamá, Costa Rica, México, Colômbia, Equador, Guatemala, Nicarágua e Peru). Com expansão em curso para os Estados Unidos e Europa, Selina planeia entrar numa série de grandes cidades dos EUA, Polónia, Grécia, Israel, Alemanha, Espanha e Reino Unido até 2020. Até 2022, Selina espera ter mais de 54 mil camas a nível global.