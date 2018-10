Itália: “Não somos loucos” nem “somos a Venezuela”

Ler mais

O governo da Itália não tem planos de deixar a moeda única e vai cumprir a meta de défice orçamental, não havendo razões para tanto nervosismo dos mercados, disse Claudio Borghi, um parlamentar italiano da fação eurocética, que insistiu que “não estamos loucos” e “não somos a Venezuela”.

“Não conseguimos obter um défice de 2,4% do nada”, disse Borghi, presidente do Comité do Orçamento do parlamento em entrevista à Bloomberg Television, acrescentando que o valor do défice para o próximo ano é o necessário para o crescimento e que a dívida em relação ao PIB vai cair.

“Não há planos dentro do governo para deixar o euro, independentemente da minha convicção pessoal”, disse Borghi, membro da Liga, um dos dois partidos da coligação que forma governo e que é desde sempre um opositor à moeda única. A coligação está comprometida, de qualquer modo, em permanecer na zona do euro, disse o deputado.

O governo “não é um movimento revolucionário” e “não somos loucos, não somos o Maduro da Venezuela ou algo assim”, disse Borghi. A coligação da Liga e do Movimento 5 Estrelas pressionaram a Comissão Europeia e os mercados financeiros depois que o ministro das Finanças, Giovanni Tria, receber uma receção fria dos seus colegas da Zona Euro numa reunião em Luxemburgo esta segunda-feira, colocando a dívida italiana sob pressão adicional.

Os títulos e ações caíram novamente nesta terça-feira, com as taxas dos papéis a 10 anos a aproximarem-se dos níveis mais altos em mais de quatro anos. Os índices de ações caíram para o seu menor valor em 17 meses depois que Borghi dizer à rádio RAI que o euro “não era suficiente” para resolver os problemas fiscais da Itália.

O vice-primeiro-ministro Luigi Di Maio, do M5S, prometeu que o governo manterá firme a sua meta do défice nos 2,4%, apesar do ceticismo de outros governos da Zona Euro. O governo italiano não recuará nem um milímetro na sua proposta, disse Di Maio em entrevista à rádio RTL na manhã de terça-feira. “Este é um governo sólido”, disse.