Itália: orçamento não significa o fim da incerteza

No meio de forte burburinho político interno e da aberta contestação por parte das autoridades comunitárias, a Itália já tem um orçamento para 2019 mas os analistas internacionais estão longe de terem sossegado.

A seguradora Coface elenca aquilo que continuam a ser os pontos que não deixam de assustar os investidores internacionais. O orçamento visa um défice de 2,4% para 2019, 2020 e 2021, um aumento significativo em relação ao compromisso de 1,6% assumido pelo governo anterior. O défice, embora dentro do limite exigido pela União Europeia de 3% do PIB, “é motivo de preocupação para os investidores, que temem que o governo antiestablishment não se comprometa a enfrentar a enorme dívida externa”, refere um estudo da empresa.

Embora os detalhes do orçamento ainda não tenham sido divulgados, a reação dos mercados foi rápida: “as taxas de juros dos títulos do Tesouro italiano subiram de 34 para 42 pontos-base na manhã da passada sexta-feira e os principais mercados financeiros europeus estiveram em queda. O FTSE MIB italiano caiu 4%, enquanto o DAX alemão caiu 1,5%. O euro entrou em colapso na quinta-feira à noite antes de recuperar terreno. Os bancos italianos, principais detentores da dívida pública, também estão sob pressão e viram suas ações caírem 7%”.

Reforçando que o orçamento é a primeira ação importante do governo e deve permitir que ele implemente as políticas prometidas durante as eleições, a Coface adverte que, “no entanto, essa tarefa continua difícil, pois exige uma combinação de abordagens opostas num contexto em que a sustentabilidade da dívida italiana está a ser questionada”.

Os pontos mais controversos do orçamento são: os 10 mil milhões de euros dedicados ao rendimento dos cidadãos mais pobres, de que beneficiariam 6,5 milhões de italianos; 1,5 mil milhões de euros para a primeira fase da reforma fiscal, que deverá atingir 1,5 milhões de pessoas; a introdução de uma taxa fixa de 15% para as pequenas empresas e artesãos cuja receita não exceda os 65 mil euros; empresas excluídas do imposto fixo podem reivindicar uma redução de 9 pontos percentuais no IRC de 24% para 15% se reinvestirem os lucros e contratarem jovens: 7 mil milhões para permitir que que 400 mil pessoas se reformem; e 15 mil milhões em investimento público nos próximos 3 anos; o governo ainda não esclareceu a situação relativa ao cancelamento do aumento do IVA previsto para 2019, que poderá custar 12 mil milhões de euros; e uma amnistia fiscal que pode ‘secar’ 4 a 5 mil milhões de euros.

O principal risco pode não vir da Comissão Europeia, mas dos mercados: com um défice de 2,4%, “o governo italiano permanece abaixo do limite de 3% que poderia levar a UE a tomar medidas corretivas, mas permanece bem acima dos 2% necessários para melhorar o equilíbrio estrutural (0,6% do PIB em 2019), em conformidade com o acordo celebrado com Bruxelas anteriormente”.

O próximo ponto focal para os mercados será o dia 15 de outubro, quando mais detalhes sobre o orçamento serão liberados pelo governo. “A volatilidade do mercado, que tem sido uma característica dos últimos meses, deverá permanecer alta até essa altura. Desde que o governo italiano assumiu o cargo em maio de 2018, as taxas soberanas italianas a 10 anos aumentaram em 135 pb, para 3,14%”.

E a Coface adverte que “as taxas de juros altas continuarão sendo um desafio. Um aumento no custo da dívida a médio prazo pode comprometer a gestão da dívida, especialmente num contexto em que o Banco Central Europeu está a endurecer a sua política monetária”.