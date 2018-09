Itália vota orçamento que Bruxelas observa com grande reserva

Ler mais

A proposta em debate do Orçamento de Estado para Itália é a quadratura do círculo que pretende atingir uma promessa eleitoral da coligação instalada no governo – um rendimento mínimo garantido para os mais pobres – e ser aceite pelas autoridades da União Europeia.

A luta interna tem estado acesa: o ministro da Economia e Finanças, Giovanni Tria – que não pertence nem à Liga nem ao Movimento 5 Estrelas (M5S), os dois partidos da coligação governamental – pretendeu apresentar um orçamento mais restritivo, que mantivesse o défice num intervalo aceitável por Bruxelas (1,6%), mas o executivo não quis.

O M5S chegou mesmo a admitir votar contra o orçamento se as promessas eleitorais não estivessem inscritas no documento. O resultado é um défice antecipado de 2,4% – abaixo da barreira dos 3% mas incapaz de acomodar qualquer desvio que possa surgir ao longo da execução orçamental.

As consequências não demoraram: os spreads da dívida soberana (uma das mais altas da União Europeia em comparação com o PIB) dispararam e a dívida a dez anos regressou a valores acima dos 3%. Nos papéis a dois anos – geralmente vistos pelos mercados como um termómetro de confiança dos investidores no prazo – o spread cresceu 160 pontos-base.

Na tentativa de atenuar as consequências da votação favorável de um orçamento que Bruxelas considera mau, o Comissário para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, teve de entrar em campo para afirmar que, não querendo a União Europeia entrar antecipadamente em litígio com a Itália, pede, mesmo assim, algum bom senso na elaboração da proposta. “Temos mesmo interesse em que a Itália reduza a sua dívida, que continua a ser explosiva”, afirmou, citado pelo jornal La Republlica.

E entrou mesmo numa guerra palavras com o governo: “cada euro de dívida é menos um euro nos serviços e no investimento em Itália”, afirmou, numa declaração que é em tudo contrária ao que os partidos da coligação governamental italiana têm dito publicamente.

Uma das preocupações de Bruxelas é que Itália se prepara para manter o défice na casa dos 2,4% em 2019, 2020 e 2021, sem ter margem – segundo o próprio governo – para descer minimamente aquele indicador. Os mercados estão a ficar nervosos.

A proposta reserva 10 mil milhões para o rendimento para os mais pobres (cerca de 400 mil pessoas terão direito ao subsídio), ao mesmo tempo que incorpora uma redução de impostos para os 15% para mais de um milhão de trabalhadores.