A empresa italiana Targa Telematics abriu um escritório em Lisboa para apoiar de perto os clientes locais, fazer a ponte para outros mercados internacionais e tirar partido do talento tecnológico. A equipa instalada na capital está agora responsável pela atividade comercial da empresa fundada em 2001 e pelo serviço de pós-venda no sector automóvel.

“Fazia todo o sentido um maior apoio local aos clientes multinacionais que operam em Portugal e com quem a Targa já trabalha. A esta realidade juntam-se os atrativos de um excelente sistema educativo, com boas universidades de tecnologia e muito talento ao nível do domínio linguístico. Começámos com poucas pessoas e a intenção é assentar as bases das nossas atividades e construir parcerias fortes no país”, referiu Tiago Elias, responsável pela operação portuguesa da Targa Telematics, ao Jornal Económico (JE).

