IV Cimeira do Turismo: estratégia, valor da marca e aeroporto pautam debate alargado

Realiza-se hoje, 27 de setembro, a 4ª edição da Cimeira do Turismo Português, uma inciativa promovida pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP). Assinalando também o Dia Mundial do Turismo, a cimeira propõe um debate alargado no Teatro São Luiz, em Lisboa, sobre os desafios que se colocam à atividade, num contexto de crescimento que, frisa a CTP, não tem paralelo na nossa história.

O valor da marca Portugal, a afirmação do Turismo no espaço europeu, a gestão dos destinos turísticos e a urgência de um novo aeroporto para Lisboa são os principais temas em destaque, sub temas de uma reflexão aprofundada sobre “O Turismo Primeiro: Sucessos do Presente. Desafios de Amanhã”, tema que decorre do programa da CTP para o triénio 2018/20 que assenta na consolidação do Turismo como atividade essencial à economia nacional.

De entre o leque de oradores convidados, nacionais e internacionais, destaque para presenças Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, António Tajani, Carlos Moedas, António Horta Osório, Pedro Marques, Ana Mendes Godinho, Fernando Medina, Rui Moreira e Luís Araújo, entre outros.

Atendendo ao facto de reunir um grupo tão diverso de protagonistas em entrevista ao Jornal Económico, no passado dia 14 de setembro, Francisco Calheiros, presidente da CTP, afirmou ter a expectativa de que a cimeira se revele o lugar ideal para o país conhecer uma decisão final sobre a situação do aeroporto de Lisboa.

Aliás, um dos pontos altos da cimeira será a discussão sobre o aeroporto de Lisboa, que contará com a participação de Duarte Silva, Coordenador do Projecto de Expansão Aeroportuária de Lisboa, Thierry Ligonnière, CEO da ANA, Jorge Ponce Leão, Presidente da NAV, Antonoaldo Neves, Presidente Executivo da TAP, e Luís Silva Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração da ANAC.

Francisco Calheiros deu ainda nota da expectativa em torno da intervenção do presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, durante a qual serão lançadas as bases para a criação de uma Confederação Europeia do Turismo.

Este tema da afirmação do Turismo no espaço europeu conta ainda com um debate onde participarão Eduardo Santander, executive director of European Travel Commission, Tim Fairhurst, director of Policy at European Tourism Association, Christian Gsodam, Adviser to the EU Council President, e Michel de Blust, secretary general at European Community Travel Agents Association.

Nesta edição da Cimeira do Turismo, evento promovido de dois em dois anos, um dos temas em destaque é a gestão dos destinos turísticos, que reunirá numa mesa redonda os presidentes das câmaras de Lisboa, Porto, Loulé e Funchal, sendo antecedida da intervenção de Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, e da apresentação de um estudo da PwC sobre esta temática.

A CTP convidou também para esta edição Carlos Moedas, Comissário Europeu, a António Horta Osório, CEO do Lloyds Bank.

A sessão de abertura estará a cargo de Francisco Calheiros e António Costa, Primeiro-ministro. Tal como na cimeira de 2016, Marcelo de Rebelo de Sousa encerrará os trabalhos.