IVA no Japão sobe hoje para 10%

Esta subida acontece depois da registada em 2014, quando o IVA era de 5%, e a medida foi apresenta pelo Governo do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, como fundamental para dar um novo impulso à terceira economia mundial, com um elevado endividamento público.

No entanto, o Governo japonês foi obrigado a adiar duas vezes a entrada em vigor do novo aumento do IVA, inicialmente previsto para outubro de 2015, devido à evolução negativa da economia do país e por receio de travar ainda mais o consumo doméstico.

Para diminuir o impacto nas despesas familiares, o Governo decidiu não aplicar a medida aos alimentos frescos e outros produtos de primeira necessidade, ao mesmo tempo que promoveu um sistema de bonificações para os consumidores que usem cartão de crédito e outros sistemas de pagamento eletrónico.

O Governo de Abe indicou esperar que o aumento do IVA gere receitas anuais adicionais para os cofres públicos de 5,7 biliões de ienes (cerca de 48 mil milhões de euros), que serão canalizados para financiar os sistemas públicas de saúde e de pensões ou para a construção de mais creches e jardins de infância.

O primeiro-ministro japonês afirmou que o objetivo é “garantir a segurança social de uma ampla geração, das crianças até aos mais idosos”, assim como aumentar as pensões para os rendimentos mais baixos.