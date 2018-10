Já é possível andar de scooter elétrica Lime em Lisboa (e estacionar livremente)

Lisboa conta a partir desta quinta-feira, 4 de outubro, com scooters elétricas Lime para que os cidadãos se possam deslocar pela cidade, através de uma solução de mobilidade mais ecológica, mais eficiente e acessível que melhora a sustentabilidade urbana.

A capital é a primeira cidade portuguesa onde a Lime irá disponibilizar centenas de scooters elétricas da Lime (Lime-S), disponíveis em mais de 90 hotspots por toda a cidade. Dependendo das necessidades dos lisboetas, o número de scooters elétricas poderá aumentar nas próximas semanas.

As scooters elétricas podem ser desbloqueadas através da aplicação da Lime (disponível para iOS e Android), digitalizando o QR Code presente em cada Lime-S. Uma viagem tem o custo de um euro para desbloquear e 0,15 cêntimos por cada minuto de utilização. Antes e durante a viagem, os utilizadores poderão controlar o estado da bateria.

Estas scooters estão limitadas a uma velocidade máxima de 24km/h. O alcance máximo com uma bateria totalmente carregada é de cerca de 50 quilómetros e para as poder conduzir terá de ter no mínimo 18 anos. As scooters podem ser utilizadas todos os dias entre as 9 horas e as 21 horas. Após as 21 horas, a equipa recolhe as scooters para recarga e manutenção durante a noite.

Marco Pau, diretor-geral da Lime Portugal, refere que “a flexibilidade de usar uma scooter elétrica torna possível circular pela cidade mais rapidamente e interagir com o ambiente urbano envolvente de uma forma completamente diferente. Nós oferecemos uma experiência urbana amiga do ambiente, divertida e prática”.