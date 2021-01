Já foram vacinadas 168 mil pessoas em lares. “Está assegurada a reserva necessária para a segunda toma”, diz António Costa

O primeiro-ministro fez esta quinta-feira um balanço do processo de vacinação nos lares portugueses e adiantou que foram vacinados 168 mil cidadãos residentes em estruturas residenciais e de idosos.

António Costa afirmou ainda que, para aqueles a quem já foi administrada a primeira dose, “o processo não ficará a meio”, pois “está assegurada a reserva [de vacinas] necessária para garantir a segunda toma”.

“Estamos a viver o momento mais difícil desta pandemia. Estamos todos os dias a ter um número crescente de novos casos, de novos internamentos e de novos falecimentos”, reafirmou, em conferência de imprensa no Palácio da Ajuda, depois da reunião com os representantes do sector social.

O líder do Executivo referiu ainda que o processo de vacinação dos profissionais de saúde dos hospitais das misericórdias tem estado a decorrer dentro da normalidade.

O plano de vacinação, cuja atualização foi apresentada esta manhã pelo coordenador da task force, prevê que até março deverão ter sido vacinados cerca de 100 mil profissionais de saúde (90 mil já com as duas tomas), 50 mil do sector privado e social (30 mil com vacinação completa), 41 mil profissionais prioritários, entre os quais Forças Armadas e bombeiros (21 mil com as duas tomas) e 200 mil utentes e profissionais com vacinação completa dos estabelecimentos residenciais para idosos (conhecidos pela sigla ERPI) e da rede nacional de cuidados continuados integrados.