Já não acontecia desde 2010: subsídio de Natal sem cortes começa a ser pago aos pensionistas

O subsídio de Natal sem cortes e pago na totalidade no último mês do ano, começa esta segunda-feira, 10 de dezembro, a ser pago aos pensionistas da Segurança Social, o que já não acontecia desde 2010. “Está reposta a normalidade”, refere o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. O ministro José António Vieira da Silva divulgou um vídeo explicativo nas redes sociais sobre este momento, no qual assinala que esta ação abrange dois milhões e 500 mil pensionistas da Segurança Social.

