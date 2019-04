Já pode conhecer o Museu da Água sem sair de casa

A Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL) anunciou recentemente a disponibilidade de uma aplicação (iOS/Android) que permite conhecer com mais detalhe os monumentos do Museu da Água.

Com a app “Museu da Água”, os visitantes têm acesso a informação pormenorizada do Museu da Água e a dados sobre os seus espaços culturais. A aplicação, desenvolvida pela NextReality, conta com tecnologia de realidade aumentada para destacar elementos em três dimensões e conferir voz a personagens históricas.

O museu tem os seus vários monumentos dispersos por Lisboa: o Aqueduto das Águas Livres, o Reservatório da Mãe D´Água das Amoreiras, a Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos e o Reservatório da Patriarcal.

Os visitantes destes locais podem aceder a conteúdo enriquecido com realidade aumentada utilizando a câmara do seu smartphone e vendo as animações no ecrã.

A aplicação disponibiliza, ainda, notícias sobre o museu, a agenda cultural, imagens, e dados sobre exposições e informações sobre visitas aos monumentos, entre outras funcionalidades.