Já utilizou o telemóvel enquanto conduz? Nove em 10 portugueses reconhecem infração

A aplicação móvel ”Hit the Road” avaliou nos primeiros sete meses de utilização que 9 em 10 portugueses já utilizaram o telemóvel enquanto conduziam.

A app, lançada pela seguradora ”Liberty Seguros”, registou em mais de 243 mil viagens, que representam mais de 3 milhões de quilómetros percorridos e 89 mil horas de condução, que o uso do telemóvel é constante em cerca de metade das viagens registadas.

A partir da análise destes dados, a seguradora concluiu que o uso do telemóvel tem um efeito negativo no tipo de condução pois aumenta o risco de acidente. Entre os utilizadores que mexem no telemóvel mais de dez vezes numa viagem – e pelo menos uma vez por minuto- 39% fez travagens bruscas e 57% efetuaram curvas de forma brusca nas viagens.

“Os dados registados na app ”Hit the Road” são importantes pois permitem que os condutores se apercebam da forma como conduzem, podendo retirar algumas ilações sobre a sua performance na estrada. Foi nesse sentido que desenvolvemos esta aplicação, para alertar para a segurança rodoviária” destaca Rogério Bicho, CEO da Liberty Seguros em Portugal, em comunicado.