Já viu o ‘Jogo Económico’. De Bruno de Carvalho a Paulo Futre: quais são as melhores histórias do futebol português?

De Paulo Futre a Bruno de Carvalho, o jornalista e autor Luís Aguilar tem colocado em livro alguns dos episódios mais marcantes do futebol português. Que desafio representa escrever um livro sobre uma presidência polémica, como é o caso do ex-presidente do Sporting, ou uma carreira exuberante como a de Paulo Futre?

Luís Aguilar foi o convidado da última edição do ‘Jogo Económico’ e abordou todo o processo de criação que está na base da concepção de obras sobre o futebol português, sobretudo aquele que aborda os episódios mais polémicos dos cinco anos de mandato de Bruno de Carvalho como líder máximo do Sporting CP.

O jornalista esteve em estúdio com João Marcelino e Luís Miguel Henrique, num debate moderado pelo jornalista José Carlos Lourinho.