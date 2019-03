Já viu o ‘Jogo Económico’: De que precisa o Sporting CP para lutar pelo título?

O Sporting vive um momento delicado e entre dívidas e necessidades de tesouraria, os sócios e adeptos questionam quando é que os ‘leões’ vão ter capacidade para lutar pelo título nacional e, desta forma, chegar à ‘bóia de salvação’ que representa a verba de participação na Liga dos Campeões.

Na última edição, Luís Marques, jornalista e antigo membro da Comissão de Gestão do Sporting CP, veio ao ‘Jogo Económico’ debater com João Marcelino e Luís Miguel Henrique (moderados pelo jornalista José Carlos Lourinho) a atual situação do clube e quais os caminhos possíveis para que os ‘leões’ possam voltar a ombrear com FC Porto e SL Benfica na luta pelo título de campeão.

Nesta edição, os nossos comentadores analisaram as dez ‘finais’ que restam a SL Benfica e FC Porto no caminho para o título e ainda, de que forma a revolução de Bruno Lage nas ‘águias’ pode precipitar a renovação da Seleção Nacional.