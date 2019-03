Já viu o ‘Jogo Económico’? João Félix ou Bruno Fernandes: um deles pode ser o sr. 100 milhões

Estará a Liga portuguesa preparada para vender o seu primeiro jogador por 100 milhões de euros ou mais? João Félix (SL Benfica) e Bruno Fernandes (Sporting CP) têm sido os melhores jogadores portugueses a atuar na Liga e, com cláusulas acima dos 100 milhões de euros, perfilam-se como os jogadores que podem fazer com que os seus clubes faturem valores de três dígitos com a sua transação.

Não perca o debate no programa ‘Jogo Económico’ com a participação especial de Leonardo Ralha, editor-executivo do Jornal Económico e a presença habitual do jornalista e comentador João Marcelino.

Esta semana, este painel, moderado pelo jornalista José Carlos Lourinho, vai contar com a presença de Bruno Travassos, investigador e docente da Universidade da Beira Interior, para debater o que falta aperfeiçoar no VAR em Portugal.