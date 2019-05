Já viu o ‘Jogo Económico’: Seleções portuguesas de futebol vivem melhor época de sempre?

As Seleções portuguesas de futebol vivem um ano de luxo. Do início de maio até ao final de julho, as nossas equipas nacionais vão participar em todas as competições internacionais.

Dos Europeus de sub-17 e sub-19 ao Mundial de sub-20 passando pela Liga das Nações, o talento português vai mostrar-se pelos relvados neste verão, tendo já demonstrado classe ao nível da Youth Champions League, que o FC Porto venceu esta época.

O comentador Pedro Sousa veio na passada sexta-feira ao programa ‘Jogo Económico’ para debater com Luís Miguel Henrique e João Marcelino se vivemos, este ano, o período com maior talento concentrado nas Seleções nacionais.

Houve ainda para tempo para que os nossos comentadores respondessem às perguntas dos leitores: o título de campeão europeu de Futsal conquistado pelo Sporting CP e o caminho do SL Benfica para o título estarão em discussão.