Já viu o ‘Jogo Económico’: será esta a melhor edição de sempre do Estoril Open?

Será esta a melhor edição de sempre do Millenium Estoril Open? Até 5 de maio, os ‘reis’ da terra batida degladiam-se no Centro de Ténis do Estoril por um ‘prize money’ próximo dos 600 mil euros. Depois do triunfo inesperado e emotivo de João Sousa em ‘casa’, em 2018, este pode ser o ano da confirmação do melhor tenista português ou a ‘vingança’ do grego Stefanos Tsitsipas, número oito do ranking ATP.

Além destes astros, destaque para a presença de Fabio Fognini, Gael Monfils ou Pablo Carreño Busta. A juventude do quadro principal é uma das características que salta à vista, com oito jogadores com idade inferior a 23 anos, que incluem os atuais três melhores posicionados na classificação paralela NextGen do ATP Tour – Tsitsipas, Alex de Minaur e Frances Tiafoe.

O ‘Jogo Económico’ esteve no Centro de Ténis do Estoril e entrevistou João Zilhão, diretor do torneio, e perspetivou o evento em conjunto com Luís Miguel Henrique e João Marcelino.