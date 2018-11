Jack Ma: “Guerra comercial é a coisa mais estúpida do mundo”

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China é a “coisa mais estúpida do mundo”, disse esta segunda-feira Jack Ma, o fundador da Alibaba, citado pela agência Reuters. As declarações do milionário foram feitas no China International Import Expo (CIIE), realizada em Shangai.

Em setembro, Ma já tinha feito um alerta sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China: a disputa poderia durar 20 anos e ter um impacto maior do que a maioria das pessoas acredita.

Em setembro, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou taxas alfandegárias sobre um total de 200 mil milhões de dólares (171 mil milhões de euros) de importações oriundas da China, agravando uma guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta.

Antes disso, em junho, Donald Trump impôs taxas de 25% sobre 50 mil milhões de dólares (43 mil milhões de euros), e Pequim retaliou com impostos sobre o mesmo montante de bens importados dos EUA.

“A mudança da China para um modelo de importação será um grande problema para muitas empresas, mas também será uma boa oportunidade para muitos consumidores”, disse Ma. O milionário acrescentou ainda que “a inovação [na China] terá mesmo de ser feita ainda que ameace interesses antigos”.