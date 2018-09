Japão vai aceitar mais trabalhadores estrangeiros

O ministro dos Negócios Estrangeiros japonês afirmou esta quinta-feira que o Japão vai ser obrigado a aceitar mais trabalhadores estrangeiros, uma vez que a população está à beira de um declínio abrupto.

Taro Kono sublinhou, durante uma reunião do Fórum Económico Mundial, a decorrer em Hanói, no Vietname, que o Japão ganhará “valor acrescentado” ao aceitar estrangeiros que estejam dispostos a integrar-se na sociedade nipónica, sobretudo porque a população idosa e a baixa taxa de natalidade têm levado o país a perder cerca de meio milhão de pessoas por ano.

O responsável citou o caso da estrela do ténis Naomi Osaka, filha de mãe japonesa e de pai haitiano, como exemplo dos benefícios da diversidade. Osaka é a primeira tenista japonesa a ganhar um título do Grand Slam, um feito que desencadeou um debate no país asiático sobre o que significa ser japonês.