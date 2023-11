“O Grupo JCDecaux está a fazer um investimento muito significativo e relevante para tornar Lisboa numa das cidades mais digitais da Europa”, diz Philippe Infante, Diretor-Geral da JCDecaux Portugal.

15 Novembro 2023, 18h41

A JCDecaux, empresa de publicidade exterior, está, pelo segundo ano consecutivo, presente na Web Summit, sendo novamente responsável por toda a cobertura de comunicação exterior do evento, que irá decorrer em Lisboa, entre os dias 13 e 16 de novembro de 2023.

Philippe Infante, Diretor-Geral da JCDecaux Portugal considera que “a presença da JCDecaux na Web Summit, pelo segundo ano consecutivo, é mais uma oportunidade de dar a conhecer a nossa ligação tecnológica e inovadora, que sempre guiou o Grupo JCDecaux, e que se traduz no trabalho que temos vindo a desenvolver no âmbito da transformação digital das cidades”.

“Recentemente, lançámos a nossa oferta Programática Digital Out-Of-Home (pDOOH) no mercado português e esse será também um tema em destaque na nossa presença na Web Summit. Queremos estar na vanguarda da tecnologia e posicionar-nos enquanto líderes em inovação e transformação do mercado Out-of-Home, com os nossos equipamentos e as nossas soluções digitais. Por isso, é com grande entusiasmo que, de novo, estabelecemos esta parceria com o Web Summit, um dos maiores eventos tecnológicos do mundo e que se realiza em Lisboa, cidade em que o Grupo JCDecaux está a fazer um investimento muito significativo e relevante para tornar Lisboa numa das cidades mais digitais da Europa”, acrescenta o responsável em Portugal.

“A JCDecaux Portugal tem disponíveis diferentes equipamentos e soluções digitais que darão apoio às dezenas de milhares de visitantes esperados. A JCDecaux disponibilizará 22 equipamentos digitais, de interior e exterior, para a comunicação e sinalética do Web Summit na área do evento e nas suas imediações”, revela a empresa.

“A campanha de publicidade exterior deste evento de tecnologia e inovação está em curso na área da Grande Lisboa exclusivamente nos equipamentos da JCDecaux, em diversos ambientes e formatos”, revela a empresa.

“Na rua, a campanha está afixada em mupis convencionais e em ecrãs digitais de grande formato, como o icónico LED de 25m2 no Amoreiras, o LED de 12m2 na Gare do Oriente e os Premium LED de 8m2 no Parque das Nações. A campanha da Web Summit marca também presença nos equipamentos da JCDecaux nos centros comerciais e no aeroporto de Lisboa, com um logótipo 3D na praça central das chegadas e presença nos mupis e digitais de grande formato”, avança a empresa.

A JCDecaux levou dois oradores aos palcos do Web Summit.

A Web Summit está de volta a Portugal para mais uma edição, com mais de 800 oradores e 2.600 Startups presentes, o evento está a decorrer na FIL de Lisboa e espera receber, de 13 a 16 de novembro 2023, mais de 70 mil visitantes.