JE chega ao Spotify. Subscreva a playlist e ouça as notícias do Jornal Económico em qualquer lado

A partir desta segunda-feira, dia 8 de março, as notícias do Jornal Económico poderão ser ouvidas na plataforma Spotify através do canal “JE Notícias”, naquele que é mais um passo do JE para diversificar a difusão dos seus produtos editoriais e um reforço claro na vertente multimédia.

O jornalista Nuno Braga, que recentemente integrou os quadros do Jornal Económico, será a voz das notícias que lhe vão chegar diariamente através desta plataforma.

Sob o lema “Da economia à política, das empresas aos mercados, ouça aqui todas as notícias que marcam o dia informativo”, esta será a primeira playlist do JE na plataforma Spotify, mas outras serão dinamizadas em breve.

Na playlist “JE Fast Talk”, será possível ouvir entrevistas rápidas com os protagonistas do dia e na playlist “JE Podcasts” pode ouvir todos os programas que já são referência na JE TV mas em formato áudio: “Falar Direito”, “Mercados em Ação”, “A Arte da Guerra”, “Pensamento Crítico”, “Primeira Pessoa”, “Economize” e “Jogo Económico”.