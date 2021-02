JE editors Talks: Top Employers 2021

O Top Employers Institute é a maior empresa de certificação das melhores práticas de RH em organizações em todo o mundo, tendo certificado cerca de 1691 organizações em 120 países, impactando positivamente a vida de 7 milhões de colaboradores globalmente.

Na JE editors Talks: Top Employers, a que poderá assistir em direto na próxima quinta-feira será debatida a importância das boas práticas de recursos humanos, assim como o impacto da certificação Top Employers nas empresas distinguidas.

Será já no dia 11 de fevereiro, às 15h00, que estarão à conversa os Top Employers 2021 Whitestar, Weber Saint-Gobain, Angelini Pharma Portugal, Huawei, EDP e EDP Renováveis. Esta iniciativa contará com a participação especial de Marisa Martins, European Business Development Manager do Top Employers Institute.

Pode assistir a esta JE editors Talks no Facebook e na JE TV do Jornal Económico.

Este conteúdo patrocinado foi produzido em colaboração com o Top Employers Institute, Huawei, Weber Saint-Gobain, Whitestar, Angelini, EDP e EDP Renováveis.