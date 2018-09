JE faz parceria com o grupo angolano Media Rumo

O Jornal Económico e o grupo angolano Media Rumo, proprietário dos jornais “ Mercado ” e “ Vanguarda ”, estabeleceram esta semana uma parceria para a produção de conteúdos e a organização conjunta de eventos em Portugal e Angola.

O Jornal Económico avança assim com o primeiro passo no sentido da entrada no mercado angolano, no âmbito de uma estratégia de internacionalização que já inclui o jornal Económico Cabo Verde e o site chinês JE China , feito em parceria com o “Macau Daily”, o principal jornal diário daquela Região Administrativa Especial chinesa.

Com sede em Luanda, o grupo angolano Media Rumo foi criado em 2014, com o objetivo de publicar “títulos de grande informação, orientados por critérios de rigor, de criatividade e de pluralismo editorial”. A parceria com o JE segue-se às parcerias que mantém, no mercado angolano, com o jornal britânico “Financial Times” e a agência de informação financeira Bloomberg.

Além dos dois jornais de economia e negócios, o grupo liderado por Domingos Vunge é também proprietário da Rumo, revista de business intelligence, que faz a apologia das boas práticas e da ética empresarial.