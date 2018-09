JE lança “Educação Internacional”

Esta sexta-feira não perca o primeiro número de “Educação Internacional”, uma publicação mensal, escrita em português e inglês, sobre o mercado da formação bilingue, que será distribuída como suplemento do Jornal Económico.

Com a jornalista Almerinda Romeira como diretora executiva, esta nova publicação do universo Jornal Económico é dirigida a todos aqueles que pretendem dar uma educação bilingue aos seus filhos ou que pretendam reforçar a sua própria formação com cursos superiores lecionados em inglês e direcionados para a economia global.

Com entrevistas, reportagens e notícias exclusivas, a publicação “Educação Internacional” dará a conhecer as últimas tendências nas áreas da educação e formação bilingue, desde os colégios bilingues aos cursos superiores leccionados em inglês. Não perca, com o seu Jornal Económico.