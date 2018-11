Jeff Sessions deixa cargo de Procurador-Geral dos Estados Unidos

O Presidente dos Estados Unidos informou que o procurador-geral Jeff Sessions pediu a demissão e que Matthew Whitaker assumirá como Procurador-Geral interino.

A imprensa norte-americana diz que Jeff Sessions se demitiu a pedido do presidente Donald Trump.

Segundo o presidente dos EUA, o novo Procurador será anunciado em “uma data futura”.

De acordo com a Reuters e com o “New York Times”, Jeff Sessions afirmou na carta de demissão que sai do cargo a pedido do presidente Trump. A Reuters também informou que, na carta de demissão, o agora ex-procurador disse ter “trabalhado para implementar uma agenda de cumprimento a lei” apoiada pelo próprio presidente.

O anúncio foi feito esta tarde por Donald Trump num post no Twitter, onde agradeceu o trabalho realizado pelo Procurador Jeff Sessions. Noutro post, o governante declarou que Matthew G. Whitaker, chefe de Gabinete do Procurador Geral Jeff Sessions no Departamento de Justiça, será o novo procurador-geral dos Estados Unidos.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well….

