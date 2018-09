Trabalhistas a favor de um segundo referendo do Brexit

Ler mais

Jeremy Corbyn, líder dos trabalhistas britânicos, anunciou que irá defender um novo referendo sobre o Brexit se essa posição for decidida na próxima conferência anual do partido.

O líder do partido garantiu que vai convocar uma “votação clara” para que os militantes se pronunciem sobre a postura do partido quanto ao rumo das negociações para a saída do país da União Europeia (UE). O debate do partido sobre um eventual novo referendo irá decorrer esta terça-feira, 25 de setembro, refere a ”Reuters”.

Corbyn tem-se sentido relutante em apoiar as exigências do partido relativamente a um segundo referendo, mas o partido concordou, na passada noite de domingo, 23 de setembro, que o partido votaria numa moção que apoie ”todas as opções restantes na mesa, incluindo a campanha para uma votação pública”, caso nenhuma eleição se desencadeie, segundo os planos de saída para maio do Brexit.

Na véspera do congresso do partido trabalhista, Corbyn afirmou que a sua posição é “definida pela democracia que existe no partido”. O líder explica que irá “aderir” a qualquer decisão que venha a sair deste encontro e sublinhou que, seria preferível pedir eleições antecipadas, mas se a decisão dos congressistas for no sentido de pedir um segundo referendo, esse será o cenário pelo qual o líder trabalhista irá lutar nos próximos tempos. A declaração, citada pela imprensa britânica, marca uma inversão da posição oficial de Corbyn, que sempre disse que queria respeitar o resultado do referendo de junho de 2016.

Um segundo referendo é o cenário preferido pela maioria dos trabalhistas britânicos. Segundo uma sondagem recente, mais de 75% dos trabalhistas querem esse segundo referendo, no entanto, a liderança do partido tem hesitado em pedir essa nova consulta popular pois a maioria dos municípios votou a favor do Brexit.

A pressão sobre o líder trabalhista, na oposição, aumentou após a publicação de uma sondagem que sugere que 86% dos membros do partido quer que se convoque uma nova consulta. Ainda assim, o líder trabalhista diz que prefere a realização de eleições legislativas antecipadas, antes de se colocar a hipótese de um segundo referendo.