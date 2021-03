Jerome Powell afirma que recuperação dos Estados Unidos avança a um ritmo mais rápido

O presidente da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, Jerome Powell, afirmou esta terça-feira que a recuperação do país está a ser “mais rápida do que o esperado”, ao comentar as perspetivas da primeira economia mundial.

“A recuperação avançou mais rápido do que geralmente se esperava e parece estar a reforçar-se”, assinalou Powell numa audição na comissão de Assuntos Financeiros da Câmara dos Representantes com a secretária do Tesouro, Janet Yellen.

O líder do banco central norte-americano advertiu, no entanto, que a recuperação está “longe de ser completa” e que a Fed continuará a “dar à economia o apoio que precisar pelo tempo que for necessário”.

Yellen, por seu lado, salientou a importância do novo pacote de relançamento económico aprovado recentemente no Congresso, com um valor total de 1,9 biliões de dólares e indicou que os Estados Unidos podem voltar “ao pleno emprego em 2022”.

Na semana passada, a Fed reviu em alta as previsões de crescimento económico para os Estados Unidos para 6,5% em 2021, quando tinha antecipado 4,2% na previsão feita em finais de 2020.

O banco central dos Estados Unidos tem mantido as taxas de juro a um nível próximo de 0%, depois de as ter reduzido em março de 2020, no início da pandemia, apoiando também a economia com avultadas compras de dívida.

A próxima reunião de política monetária da Fed está prevista para 27 e 28 de abril.