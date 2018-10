Jerónimo de Sousa reclama louros sobre aumento das pensões

Jerónimo de Sousa reclamou, esta terça-feira, para o PCP os louros sobre algumas das medidas inscritas na proposta do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), nomeadamente o aumento das pensões e de medidas como o abono de família.

“O aumento de reformas é inseparável da acçao do PCP, sem o qual não teria existido”, defendeu Jerónimo de Sousa no último dia do debate do documento na generalidade, que será votado favoravelmente pelos comunistas, a par do PS, BE, PAN e PEV. Garantidos contra estão os votos do PSD e do CDS-PP.

O secretário-geral do PCP defendeu o empenho do partido no aumento extraordinário das pensões “acumulando de 30 euros a estas pensões que estiveram congeladas desde 2015”.

“A proposta do OE será a ultima da legislatura que no seu percurso revelou que Portugal não estava resignado a seguir um percurso que pesa ao nosso povo”, disse, acrescentando que “os quatro OE põe em evidencia que não é possível compatibilizar respostas que o país reclama a metas de Bruxelas” e que a atual proposta “transporta essas preocupações”.

No entanto, destacou o conjunto de “medidas positivas” levadas a cabo, nomeadamente a gratuitidade dos manuais escolares, garantindo que o partido intervirá “na especialidade para que se ultrapasse o limite de algumas propostas”.