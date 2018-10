Jerónimo Martins tomba mais de 4% face a receitas abaixo do previsto

O Banco CTT foi a instituição mais ‘reclamada’ no primeiro semestre do ano, quer ao nível das contas de depósito, quer ao nível do crédito à habitação, anunciou o Banco de Portugal, esta quarta-feira, no relatório Sinopse de Actividades de Supervisão Comportamental. Já no crédito ao consumo a líder é a subsidiária da CGD, Caixa Leasing e Factoring.