JLL e B.Prime realizam maior negócio do ano no segmento de escritórios

O pólo de Investigação e Desenvolvimento da Infinera (antiga Coriant), empresa multinacional fornecedora de redes inteligentes de transporte óptico é já considerado o maior negócio no arrendamento de escritórios até à data, no ano de 2018, com o espaço a ascender aos 8.487 m2. Este processo foi levado a cabo pelas duas consultoras, JLL e B.Prime, que deram conta da realização do negócio em comunicado esta segunda-feira.

A JLL, através do departamento de Corporate Solutions, acompanhou a mudança da Infinera (ex-Coriant), enquanto que a B. Prime representou o proprietário do Office Parque de Carnaxide. Este pólo da Infinera é um dos principais a nível mundial e ficará sediado neste parque empresarial, localizado junto à A5, que liga Lisboa a Cascais.

Mariana Rosa, diretora de Corporate Solutions da JLL, refere que “a Coriant criou em Lisboa um dos seus centros de serviços globais de referência a nível mundial e quer continuar a crescer de forma sustentada no mercado português, o que passa, inevitavelmente, pela expansão da área ocupada”.

Paulo Henriques, Partner da B. Prime, explica que “durante as reuniões preliminares do processo conseguimos perceber que mais do que novas instalações a Coriant necessitava de um espaço de uso exclusivo onde pudesse desenvolver a sua atividade sem as restrições normais decorrentes da convivência com outros inquilinos”.

Por sua vez, Carlos Ferreira, Country Manager da Infinera (ex-Coriant) revela que “o centro de redes óticas de telecomunicações da Coriant Portugal com mais de 20 anos de presença em Portugal e com 400 especialistas constituía já o maior centro de I&D do grupo Coriant e um dos maiores polos de I&D em Portugal”.