João Carvalho vai presidir ao Grupo Europeu de Reguladores da ferrovia

João Carvalho, será o novo presidente do IRG – Rail – Grupo Europeu de Reguladores Independentes a partir de 1 de janeiro de 2019.

A nomeação do presidente do conselho de administração da AMT – Autoridade da Mobilidade e dos Transportes para esta organização europeia foi oficializada no decorrer da segunda reunião plenária anual do IRG-RAIL, que decorreu entre os dias 15 e 16 de novembro, em Turim.

O grupo europeu de Reguladores Independentes para a Ferrovia (IRG-RAIL) realizou, entre 15 e 16 de novembro, a segunda assembleia plenária do ano, em Turim, a última com presidência italiana, a cargo de Andrea Camanzi.

“Conforme os estatutos que definem o Grupo Europeu de Reguladores Independentes para a Ferrovia, e um ano depois de ter sido nomeado vice-presidente do IRG-Rail, João Carvalho, presidente do conselho de administração da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, assume agora o cargo de presidente desta entidade para o ano de 2019. O presidente do IRG – Rail é eleito por um ano, sendo para isso condição essencial que cumpra um ano como vice-presidente”, explica um comunicado da AMT.

Segundo esse documento, o IRG – Rail foi fundado em 2011 por 15 entidades reguladoras europeias do setor ferroviário, tem como principal objetivo facilitar a criação de um mercado único ferroviário na Europa assente nos vetores da competitividade, eficiência e sustentabilidade.

“Este organismo permite a cooperação, partilha de conhecimento e de boas práticas entre os seus membros. O seu enfoque incide, principalmente, sobre quatro áreas de trabalho: o acesso à utilização da infraestrutura; o sistema de taxação de utilização da infraestrutura; propostas legislativas em desenvolvimento; e o acompanhamento e monitorização do mercado ferroviário”, adianta o referido comunicado.

Atualmente, o IRG-Rail agrega representantes de 31 países, tendo a AMT aderido à organização em 2016.