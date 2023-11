Em reação à demissão do ministro das Infraestruturas, o deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, sublinha que não havia “condições para continuar” à frente do Ministério.

13 Novembro 2023, 18h47

Manter João Galamba em funções “servia para o primeiro-ministro distrair o país das ações do Governo dos diversos bloqueios das insuficiências da sua política”, de acordo com o deputado do Bloco de Esquerda (BE), Pedro Filipe Soares.

Em reação à demissão de João Galamba como ministro das Infraestruturas, o deputado bloquista referiu que “é a segunda vez” que o próprio se demite, sendo que espera que desta vez o próprio saia mesmo do Governo. “Devia ter tido eficácia logo da primeira vez”, reiterou o bloquista

Nesse sentido, deixou claro que, no entender do BE, há muito tempo que Galamba não tinha “condições para continuar como ministro do Governo”. De resto, apela a que António Costa aceite o pedido de demissão, naquela que seria “a decisão mais óbvia, simples e sensata”, da parte do ainda primeiro-ministro.

Reconhece que a data escolhida para as eleições antecipadas faz sentido pela “salvaguarda de todos os partidos estarem com a mesma capacidade na disputa eleitoral”, na medida em que a decisão permite ao Partido Socialista escolher um sucessor de António Costa na corrida ao cargo de primeiro-ministro.

Apesar de tudo, sublinha que não acompanha a “bondade” no que diz respeito ao Orçamento do Estado, que diz ser “mau”. Isto porque aquele documento “não resolve os bloqueios na saúde, na educação, na habitação” e, nesse sentido, “já era mau antes desta crise política, mantém-se mau depois dela”.

No que diz respeito à polémica que envolve o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, o deputado refere que se trata de “um elemento para distrair do essencial”, que é a discussão de “um orçamento que não responde ao essencial”.