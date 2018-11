João Lourenço confirma visita de três dias a Portugal

O Presidente de Angola realiza entre 22 e 24 de novembro uma visita a Portugal, que inclui no primeiro dia uma sessão no Parlamento e uma cerimónia nos Jerónimos, confirmou hoje fonte da casa civil da Presidência angolana.

A 10 de setembro, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, anunciou oficialmente, em Luanda, que o Presidente, João Lourenço, efetuaria uma visita oficial a Portugal a 23 e 24 de novembro, mas hoje fonte oficial da Presidência angolana confirmou que a viagem será de três dias.

A Assembleia da República realiza, em 22 de novembro, uma sessão de boas vindas ao Presidente de Angola, em que João Lourenço fará um discurso aos deputados portugueses.

Antes disso, João Lourenço irá estar no Mosteiro dos Jerónimos, onde irá colocar uma coroa de flores, disse fonte da Presidência angolana.

O resto do programa será divulgado dias antes da visita.

O convite para João Lourenço fazer um discurso no parlamento português, durante a sua visita a Portugal, foi concertado pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, com o Governo e com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A 17 de setembro, durante a visita oficial do primeiro-ministro a Luanda, António Costa afirmou que as visitas de alto nível político entre os governos de Portugal e Angola têm de ser menos espaçadas no tempo a partir de agora, evitando a acumulação de “muitas matérias” bilaterais por tratar.

O último primeiro-ministro de Portugal a visitar Angola foi Pedro Passos Coelho em 2011. Já quanto a Presidentes da República de Angola de visita a Portugal, o último foi José Eduardo dos Santos, em 2010.