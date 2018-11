João Lourenço convida empresários portugueses a investir em Angola

O presidente de Angola, João Lourenço, incentivou esta quinta-feira os empresários portugueses a investir em Angola. O chefe de Estado angolano, que se encontra de visita a Portugal, afirmou que Angola está a viver um período de reformas económicas importantes, em vários domínios além do setor petrolífero, e que espera ter Portugal como parceiro estratégico.

“Angola está a viver uma fase com importantes reformas em diferentes domínios e tem interesse em diversificar a sua economia”, disse o presidente angolano, em conferência de imprensa no Palácio de Belém. “Nessa cooperação [com Portugal] queremos ver destacado sobretudo o papel dos empresários e incentivar os homens de negócios a investir em angola”.

João Lourenço apelou a um maior investimento de Portugal e dos empresários portugueses em Angola, acrescentando que esta intervenção que gostaria “de ver em força”, passará também por outros domínios da economia e “não apenas naquela que constitui hoje a principal fonte de receitas em Angola”.

“Gostaríamos de esquecer que o petróleo existe e passar a viver de outras formas de economia. Angola tem grande potencial em outras áreas, que está adormecido e contamos com o contributo dos homens de negócios portugueses”, afirmou.

Apesar da tendência acentuadamente decrescente que se tem vindo a registar nos últimos anos, em 2017, havia em Angola 5.838 empresas portuguesas a operar no país. Em apenas cinco antes, saíram do país 3.559 empresas. Desde 2013, o crescimento médio anual de Angola foi de 2,8%. Para o período 2018-2022, projeta-se que a economia angolana cresça a uma média anual de 2,7%.