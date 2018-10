João Monteiro nomeado Vice-Procurador-Geral da República

João Monteiro, até aqui Procurador-Geral Adjunto, foi nomeado por unanimidade e por parte do Conselho Superior do Ministério Público, como Vice-Procurador-Geral da República.

A deliberação foi tomada, hoje, em sessão plenária, presidida pela Procuradora-Geral da República, informa o Ministério Público.

João Monteiro nasceu em 1956, em Lisboa. Em 1982, licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tendo, em 1983, ingressado na magistratura do Ministério Público. Foi promovido a Procurador da República, em janeiro de 2000, tendo desempenhado funções nos Tribunais do Trabalho de Loures e de Lisboa, onde foi procurador coordenador. Exerceu, igualmente, funções no Centro de Estudos Judiciários como docente e como coordenador da áreas do Trabalho e Empresa. Foi, também, docente das áreas de Ética e Deontologia, Direito Contraordenacional e Instituições e Organização Judiciárias. Em setembro de 2015, é promovido a Procurador-Geral Adjunto e colocado no Tribunal da Relação de Guimarães, onde atualmente exercia funções.