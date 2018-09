João Rodrigues recebe voto de louvor do Governo Regional

O velejador João Rodrigues recebeu um voto de louvor do Governo Regional pela conquista do Campeonato do Mundo de Raceboard Masters, em Portimão.

O executivo salienta o domínio que o madeirense apresentou no Campeonato do Mundo, ao vencer todas as regatas, acrescentando que João Rodrigues tem levado “bem alto” o nome da Madeira, através do triunfos que tem tido, no Windsurf, em Campeonatos do Mundo e da Europa.

No voto de louvor são ainda destacadas as participações do velejador nos jogos olímpicos bem como a honra que João Rodrigues tem trazido à Madeira através dos seus resultados.

De referir que João Rodrigues já tinha vencido o Campeonato do Mundo de Raceboard.