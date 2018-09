‘Job Summit’: feira virtual de emprego em Portugal arranca a 9 de outubro

A segunda edição da feira virtual de emprego Job Summit irá realizar-se nos dias 9 e 10 de outubro, em Portugal. Na edição deste ano do evento 100% online, estão confirmadas já 57 empresas.

“Em apenas dois dias, milhares de candidatos poderão interagir em tempo real com dezenas de empresas e recrutadores”, diz a organização em comunicado, realçando que as inscrições são gratuitas e podem ser feitas facilmente no site do evento.

O objetivo é colocar os candidatos em contacto com os recrutadores com o intuito de conhecerem as culturas empresariais das organizações participantes. Neste sentido, são disponibilizados vários stands virtuais, com apresentações, imagens e vídeos.

A organização tem registadas 4500 candidatos que poderão interagir e candidatar-se a ofertas de emprego de cerca de 60 empresas participantes, em diversas áreas de actividade.

“Muitos candidatos consideram que que o conceito do Job Summit é no seu geral é muito bom e extremamente positivo. É algo realmente do século XXI e diminui o fosso entre empresas e candidatos”, diz a organização.